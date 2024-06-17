Запрет для Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес установил запрет для Криштиану Роналду.

İdman.biz сообщает, что его друзья не могут остановиться с футболистом в одном отеле.

На предыдущих турнирах его друзья были рядом с Криштиану и поддерживали португальскую звезду. Для них даже были выделены специальные номера. Но на этот раз ситуация изменилась. Главный тренер принял такое решение, чтобы футболист и его партнеры по команде могли сконцентрироваться на играх.

Отметим, что Португалия сыграет в группе F с Чехией, Турцией и Грузией. Завтра команда проведет свою первую игру против чехов.

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