17 Июня 2024
RU

Запрет для Роналду

Евро-2024
Новости
17 Июня 2024 14:33
66
Запрет для Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес установил запрет для Криштиану Роналду.

İdman.biz сообщает, что его друзья не могут остановиться с футболистом в одном отеле.

На предыдущих турнирах его друзья были рядом с Криштиану и поддерживали португальскую звезду. Для них даже были выделены специальные номера. Но на этот раз ситуация изменилась. Главный тренер принял такое решение, чтобы футболист и его партнеры по команде могли сконцентрироваться на играх.

Отметим, что Португалия сыграет в группе F с Чехией, Турцией и Грузией. Завтра команда проведет свою первую игру против чехов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сенсация от соперника нашей сборной - сценарий 8-летней давности не забыт
23:24
Евро-2024

Сенсация от соперника нашей сборной - сценарий 8-летней давности не забыт

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций, начала ЕВРО-2024 с победы
Франция начала на ЕВРО-2024 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23:08
Евро-2024

Франция начала на ЕВРО-2024 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня на ЕВРО-2024 завершится первый тур в группе D
Первая неудача Тедеско
22:55
Евро-2024

Первая неудача Тедеско

"Красные дьяволы" выиграли 10 из 15 игр под руководством 35-летнего специалиста
Украина обновила антирекорд
22:26
Евро-2024

Украина обновила антирекорд

В 4-х соревнованиях, включая последний матч, украинцы в общей сложности пропустили 24 мяча
Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО
21:57
Евро-2024

Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО

Сегодня завершился первый тур в группе Е
Публикация Роналду о ЕВРО-2024 - ФОТО
21:47
Евро-2024

Публикация Роналду о ЕВРО-2024 - ФОТО

Криштиану бросил вызов своим амбициозным соперникам

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Месси догнал Али - ВИДЕО
15 Июня 12:45
Мировой футбол

Месси догнал Али - ВИДЕО

Лионель забил свои очередные голы за сборную Аргентины