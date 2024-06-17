Самая поздняя ничья в истории

Ничья 1:1 между Словенией и Данией на «Штутгарт Арене» вошла в историю как самый поздний мирный исход в финальной стадии чемпионата Европы.

İdman.biz сообщает, что первые 5 матчей ЕВРО-2024 завершились победой одной из сборных, и лишь в 6-й игре команды сыграли вничью.

До сих пор самая поздняя ничья была зафиксирована на ЕВРО-2008. Тогда первые 4 игры турнира завершились победой одной из команд, а 5-й матч между Румынией и Францией завершился без голов.

На первых двух континентальных первенствах - ЕВРО-1960 и ЕВРО-1964 со старта было зафиксировано 4 победы подряд. Однако всего те соревнования состояли из 4 игр, и оба чемпионата завершились этими 4 матчами.

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