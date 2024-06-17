"Сухой" рекорд англичан

Английская команда покинула поле, не пропустив мяч в пятый раз подряд в групповом матче чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, команда, победившая Сербию со счетом 1:0, установила турнирный рекорд.

Сухая серия британцев началась с ЕВРО-2016. Англия, сыгравшая вничью со Словакией (0:0) в последнем матче группового этапа того турнира, сохранила свои ворота в неприкосновенности на групповом этапе ЕВРО-2020. Они выиграли у Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а Шотландии не забили (0:0).

Отметим, что свой следующий матч на чемпионате Европы команда Гарета Саутгейта проведет 20 июня против Дании.

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