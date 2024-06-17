ЕВРО-2024: Румыния разгромила Украину - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 стартовала борьба в группе Е.
İdman.biz сообщает, что первый матч группы прошел в Мюнхене.
Румыния встретилась с Украиной. Матч начался в 17:00 по бакинскому времени. Румыны забили три безответных мяча и разгромили соперника.
Отметим, что в другой встрече группы Бельгия сыграет со Словакией.
ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
17 июня, Группа Е
17:00. Румыния - Украина - 3:0
Голы: Николае Станчу (30), Рэзван Марин (53), Денис Дрэгуш (57)
Судья: Гленн Ньюберг (Швеция).
Мюнхен. «Мюнхен Арена»
İdman.biz