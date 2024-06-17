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ЕВРО-2024: Румыния разгромила Украину - ВИДЕО

Евро-2024
Новости
17 Июня 2024 18:52
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ЕВРО-2024: Румыния разгромила Украину - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 стартовала борьба в группе Е.

İdman.biz сообщает, что первый матч группы прошел в Мюнхене.

Румыния встретилась с Украиной. Матч начался в 17:00 по бакинскому времени. Румыны забили три безответных мяча и разгромили соперника.

Отметим, что в другой встрече группы Бельгия сыграет со Словакией.

ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
17 июня, Группа Е
17:00. Румыния - Украина - 3:0

Голы: Николае Станчу (30), Рэзван Марин (53), Денис Дрэгуш (57)

Судья: Гленн Ньюберг (Швеция).
Мюнхен. «Мюнхен Арена»

İdman.biz

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