Достижение Мораты

Альваро Мората, игрок сборной Испании, в третий раз отличился на чемпионате Европы.

İdman.biz сообщает, что в первой игре ЕВРО-2024 он разочаровал Хорватию.

Он стал первым испанцем, отличившимся на трех турнирах. До этого Фернандо Торрес, Давид Сильва и Сеск Фабрегас забивали на двух чемпионатах Европы.

Рекорд принадлежит Криштиану Роналду. Он забивал в 5 континентальных чемпионатах. Португальская звезда может обновить свой рекорд. Роналду участвует в ЕВРО-2024.

Игроки, отличившиеся на двух и более чемпионатах Европы.

Игрок Сборная Чемпионат Европы (ЧЕ) Голы на ЧЕ Голы Криштиану Роналду Португалия 2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5 5 14 Альваро Мората Испания 2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1 3 7 Уэйн Руни Англия 2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1 3 6 Тьерри Анри Франция 2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1 3 6 Златан Ибрагимович Швеция 2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2 3 6 Нуну Гомеш Португалия 2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1 3 6 Юрген Клинсманн ФРГ/Германия 1988 — 1, 1992 — 1, 1996 — 3 3 5 Роберт Левандовски Польша 2012 — 1, 2016 — 1, 2020 — 3 3 5 Vladimir Şmitser Чехия 1996 — 1, 2000 — 2, 2004 — 1 3 4 Edler Poştiqa Португалия 2004 — 1, 2008 — 1, 2012 — 1 3 3 Лука Модрич Хорватия 2008 — 1, 2016 — 1, 2020 — 1 3 3

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