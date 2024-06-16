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Достижение Мораты

Евро-2024
Новости
16 Июня 2024 01:04
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Достижение Мораты

Альваро Мората, игрок сборной Испании, в третий раз отличился на чемпионате Европы.

İdman.biz сообщает, что в первой игре ЕВРО-2024 он разочаровал Хорватию.

Он стал первым испанцем, отличившимся на трех турнирах. До этого Фернандо Торрес, Давид Сильва и Сеск Фабрегас забивали на двух чемпионатах Европы.

Рекорд принадлежит Криштиану Роналду. Он забивал в 5 континентальных чемпионатах. Португальская звезда может обновить свой рекорд. Роналду участвует в ЕВРО-2024.

Игроки, отличившиеся на двух и более чемпионатах Европы.

Игрок

Сборная

Чемпионат Европы (ЧЕ)

Голы на ЧЕ

Голы

Криштиану Роналду

Португалия

2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5

5

14

Альваро Мората

Испания

2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1

3

7

Уэйн Руни

Англия

2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1

3

6

Тьерри Анри

Франция

2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1

3

6

Златан Ибрагимович

Швеция

2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2

3

6

Нуну Гомеш

Португалия

2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1

3

6

Юрген Клинсманн

ФРГ/Германия

1988 — 1, 1992 — 1, 1996 — 3

3

5

Роберт Левандовски

Польша

2012 — 1, 2016 — 1, 2020 — 3

3

5

Vladimir Şmitser

Чехия

1996 — 1, 2000 — 2, 2004 — 1

3

4

Edler Poştiqa

Португалия

2004 — 1, 2008 — 1, 2012 — 1

3

3

Лука Модрич

Хорватия

2008 — 1, 2016 — 1, 2020 — 1

3

3

İdman.biz

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