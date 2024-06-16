Достижение Мораты

Альваро Мората, игрок сборной Испании, в третий раз отличился на чемпионате Европы.
İdman.biz сообщает, что в первой игре ЕВРО-2024 он разочаровал Хорватию.
Он стал первым испанцем, отличившимся на трех турнирах. До этого Фернандо Торрес, Давид Сильва и Сеск Фабрегас забивали на двух чемпионатах Европы.
Рекорд принадлежит Криштиану Роналду. Он забивал в 5 континентальных чемпионатах. Португальская звезда может обновить свой рекорд. Роналду участвует в ЕВРО-2024.
Игроки, отличившиеся на двух и более чемпионатах Европы.
|
Игрок
|
Сборная
|
Чемпионат Европы (ЧЕ)
|
Голы на ЧЕ
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5
|
5
|
14
|
Альваро Мората
|
Испания
|
2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1
|
3
|
7
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1
|
3
|
6
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1
|
3
|
6
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2
|
3
|
6
|
Нуну Гомеш
|
Португалия
|
2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1
|
3
|
6
|
Юрген Клинсманн
|
ФРГ/Германия
|
1988 — 1, 1992 — 1, 1996 — 3
|
3
|
5
|
Роберт Левандовски
|
Польша
|
2012 — 1, 2016 — 1, 2020 — 3
|
3
|
5
|
Vladimir Şmitser
|
Чехия
|
1996 — 1, 2000 — 2, 2004 — 1
|
3
|
4
|
Edler Poştiqa
|
Португалия
|
2004 — 1, 2008 — 1, 2012 — 1
|
3
|
3
|
Лука Модрич
|
Хорватия
|
2008 — 1, 2016 — 1, 2020 — 1
|
3
|
3
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