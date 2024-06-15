ЕВРО-2024: ПРОГНОЗЫ дня от Арифа Асадова

«Матч Венгрия-Швейцария будет матчем двух равных команд».

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он высказал свое мнение по поводу трех матчей, которые состоятся сегодня на чемпионате Европы. По словам эксперта, Венгрия предпочитает атлетичный футбол, а вот Швейцария больше любит играть с мячом:

«Очень сложно предсказать этот матч группы А. Шансы 50 на 50. Думаю, этот матч завершится вничью».

Асадов отметил, что матч Испания-Хорватия, который пройдет в рамках группы B, будет очень интересным:

«У испанцев молодая команда. У соперника много опытных игроков в силу возраста. В связи с этим встретятся молодая и опытная команды. По моему мнению, Испания выиграет матч».

Он считает апеннинцев фаворитами в матче группы B между Италией и Албанией:

«Но это будет непростая игра. Потому что албанцы могут создать трудности итальянцам, показав оборонительную игру. В конце концов, я верю, что Италия все же победит».

Отметим, что в стартовом матче чемпионата Европы Германия победила Шотландию со счетом 5:1.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz