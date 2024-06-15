ЕВРО-2024: Испания разгромила Хорватию - ВИДЕО

Сегодня начнется борьба в группе Б ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что в первой игре «Группе смерти» встретятся Испания и Хорватия.
Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Отметим, во втором матче группы, который состоится сегодня, что встретятся Италия и Албания.
ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
15 июня, группа Б
20:00. Испания - Хорватия - 3:0
Голы: Мората (29), Руис (32), Карвахаль (45+2)
Судья: Майкл Оливер (Англия).
Берлин. Олимпийский стадион
İdman.biz