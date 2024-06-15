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ЕВРО-2024: Испания разгромила Хорватию - ВИДЕО

Евро-2024
Новости
15 Июня 2024 21:56
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ЕВРО-2024: Испания разгромила Хорватию - ВИДЕО

Сегодня начнется борьба в группе Б ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что в первой игре «Группе смерти» встретятся Испания и Хорватия.

Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, во втором матче группы, который состоится сегодня, что встретятся Италия и Албания.

ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
15 июня, группа Б
20:00. Испания - Хорватия - 3:0

Голы: Мората (29), Руис (32), Карвахаль (45+2)
Судья: Майкл Оливер (Англия).
Берлин. Олимпийский стадион

İdman.biz

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