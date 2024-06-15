16 Июня 2024
RU

ЕВРО-2024: Швейцария обыграла Венгрию - ВИДЕО

Евро-2024
Новости
15 Июня 2024 18:55
537
ЕВРО-2024: Швейцария обыграла Венгрию - ВИДЕО

Сегодня пройдут следующие матчи финальной стадии ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что второй игровой день чемпионата старовал в Кёльне.

В матче группы А встретились Венгрия и Швейцария. Швейцарцы победили со счетом 3:1. Этот матч завершил первый тур в группе.

Отметим, что в первом матче группы А Германия победила Шотландию со счетом 5:1.

ЕВРО-2024
Групповой этап, I тур
15 июня, Группа А
17:00. Венгрия – Швейцария - 1:3

Голы: Варга (66); Дуа (12), Эбишер (45), Эмболо (90+3)

Судья: Славко Винчич (Словения).
Кёльнский стадион

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Достижение Мораты
01:04
Евро-2024

Достижение Мораты

Альваро в третий раз отличился на чемпионате Европы
ЕВРО-2024: 3 гола за 16 минут решили судьбу матча чемпиона - ВИДЕО
00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024: 3 гола за 16 минут решили судьбу матча чемпиона - ВИДЕО

Сегодня завершился первый тур в группе Б
Кроос в первом матче Евро-2024 установил рекорд
00:37
Евро-2024

Кроос в первом матче Евро-2024 установил рекорд

Начиная с 1980 года, это самый высокий показатель
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Прошлых чемпионов Европы не узнать
15 Июня 23:20
Евро-2024

Прошлых чемпионов Европы не узнать

Главный тренер делает из сборной стаю волков
ЕВРО-2024: Испания разгромила Хорватию - ВИДЕО
15 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: Испания разгромила Хорватию - ВИДЕО

В первой игре встретятся Испания и Хорватия

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
"Уход Лунева стал ударом по "Карабаху"
13 Июня 09:53
Азербайджанский футбол

"Уход Лунева стал ударом по "Карабаху"

"С того дня, как он приехал в Баку, я поддерживал его и говорил, что если у тебя будут какие-то проблемы, звони мне"
Фернанду Сантуш: "Были предложения и получше, но..." - ФОТО
13 Июня 12:18
Азербайджанский футбол

Фернанду Сантуш: "Были предложения и получше, но..." - ФОТО

"Рука об руку мы добьемся успеха"
Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"
14 Июня 21:40
Каратэ

Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"

Как сообщает İdman.biz, на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг)