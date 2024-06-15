ЕВРО-2024: Швейцария обыграла Венгрию - ВИДЕО

Сегодня пройдут следующие матчи финальной стадии ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что второй игровой день чемпионата старовал в Кёльне.

В матче группы А встретились Венгрия и Швейцария. Швейцарцы победили со счетом 3:1. Этот матч завершил первый тур в группе.

Отметим, что в первом матче группы А Германия победила Шотландию со счетом 5:1.

ЕВРО-2024

Групповой этап, I тур

15 июня, Группа А

17:00. Венгрия – Швейцария - 1:3

Голы: Варга (66); Дуа (12), Эбишер (45), Эмболо (90+3)

Судья: Славко Винчич (Словения).

Кёльнский стадион

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