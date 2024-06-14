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Гюндоган написал письмо болельщикам перед стартом Евро-2024

Евро-2024
Новости
14 Июня 2024 18:35
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Гюндоган написал письмо болельщикам перед стартом Евро-2024

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», капитан сборной Германии Илкай Гюндоган написал письмо болельщикам в преддверии старта чемпионата Европы-2024. Напомним, сегодня, 14 июня, в матче открытия немецкая национальная команда сыграет с Шотландией. Начало игры - в 23:00.

«Дорогие болельщики, сегодняшний матч для меня больше чем просто воплощение мечты: вывести свою сборную на поле в качестве капитана на домашнем турнире - от одной мысли об этом у меня мурашки по коже. Как и наш путь как команды был скалистым и полным неудач в последние годы, так и я могу оглянуться на сложную карьеру в футболке сборной. Я ещё больше горжусь тем, что выведу Германию на поле в качестве первого капитана с миграционным прошлым на крупном турнире. Я могу повести за собой команду, которая является особенной, потому что в ней собрано столько разных культур и стран. Именно эти факторы сделают нас, сборную Германии, сильными в 2024 году: разнообразие и влияние разных культур. Что мы смогли узнать и почувствовать в прошлом, так это то, что футбол способен объединять людей. Мы живём в такое время, когда всё больше и больше воздвигаются фронты. Люди больше не слушают друг друга. В нашем обществе царит раскол.

Как команда мы хотим сблизить нашу страну в ближайшие четыре недели, способствовать тому, чтобы в ней снова стало больше сплочённости, чтобы люди могли гордиться своей сборной Германии и при этом открыто, с уважением и дружелюбием относиться к миллионам гостей, которые приедут в нашу прекрасную страну в ближайшие несколько недель. Мы хотим стать чемпионами Европы. Но даже если в итоге мы не выиграем титул, это всё равно будет хороший турнир. Как в 2006 году, когда я, будучи 15-летним подростком, смог побывать на атмосферных фестивалях болельщиков. Мы отпраздновали летнюю сказку, хотя и заняли лишь третье место. Надо сказать, что некоторые команды немного стабильнее и лучше подготовлены, чем мы. Но при фантастической поддержке наших болельщиков мы можем победить на этом домашнем чемпионате Европы на многих уровнях. Как хорошие хозяева, как многонациональное общество и, надеюсь, на поле, пожалуйста, помогите нам осуществить нашу мечту вместе!» - приводит слова Гюндогана Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

İdman.biz

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