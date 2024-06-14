ЕВРО-2024: строгий запрет в сборной

В сборной Италии на ЕВРО-2024 будут применяться строгие запреты.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял главный тренер Лучано Спаллетти.

Использование мобильных телефонов футболистами строго ограничено. Члены сборной могут пользоваться телефоном только перед обедом и ужином. Использование мобильных устройств во время массажа и совещаний полностью запрещено. Членам команды также запрещено пользоваться наушниками.

Хотя игрокам разрешено играть в Sony PlayStation, существуют ограничения. Развлечься можно только в игровой комнате и не позднее полуночи. Шутки и смех не должны выходить за рамки дозволенного и не должны нарушать концентрацию коллектива.

Отметим, что ЕВРО-2024, который пройдет в Германии, стартует сегодня. Турнир продлится до 14 июля.

İdman.biz