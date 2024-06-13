Начало футбольного праздника в Германии - КАЛЕНДАРЬ

Завтра начнется большой футбольный праздник в Европе.

Как сообщает İdman.biz, 24 сильнейшие команды «Старого континента» сразятся на 17-м чемпионате Европы, который пройдет в Германии.

Матчи ЕВРО-2024, который продлится до 14 июля, пройдут на 10 стадионах в 10 городах. Участники начнут соревнования с группового этапа. За выход в 1/8 финала поборются 24 команды в 6 группах.

В чемпионате, куда сборная Азербайджана не прошла, также примет участие братская сборная Турции. Турция постарается пройти как можно дальше, хотя и не входит в число фаворитов.

Действующий чемпион Италия и финалист сборной Англия вновь вошли в число сильнейших претендентов на титул. В число фаворитов входят Франция, Испания и Германия. Бельгию, Португалию и Хорватию также нельзя списывать со счетов.

Две команды впервые примут участие в финале. Это сборные Сербии и Грузии. Обе команды впервые вышли в финальную часть ЕВРО.

Календарь ЕВРО-2024

Групповой этап

I тур

14 июня

Группа А

1) 23:00. Германия – Шотландия (Мюнхен)

15 июня

Группа А

2) 17:00. Венгрия – Швейцария (Кёльн)

Группа B

3) 20:00. Испания – Хорватия (Берлин)

4) 23:00. Италия – Албания (Дортмунд)

16 июня

Группа D

7) 17:00. Польша – Нидерланды (Гамбург)

Группа С

6) 20:00. Словения – Дания (Штутгарт)

5) 23:00. Сербия – Англия (Гельзенкирхен)

17 июня

Группа Е

10) 17:00. Румыния – Украина (Мюнхен)

9) 20:00. Бельгия – Словакия (Франкфурт)

Группа D

8) 23:00. Австрия – Франция (Дюссельдорф)

18 июня

Группа F

11) 20:00. Турция – Грузия (Дортмунд)

12) 23:00. Португалия – Чехия (Лейпциг)

II тур

19 июня

Группа B

15) 17:00. Хорватия – Албания (Гамбург)

Группа А

14) 20:00. Германия – Венгрия (Штутгарт)

13) 23:00. Шотландия – Швейцария (Кёльн)

20 июня

Группа С

18) 17:00. Словения – Сербия (Мюнхен)

17) 20:00. Дания – Англия (Франкфурт)

Группа B

16) 23:00. Испания – Италия (Гельзенкирхен)

21 июня

Группа Е

21) 17:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)

Группа D

19) 20:00. Польша – Австрия (Берлин)

20) 23:00. Нидерланды - Франция (Лейпциг)

22 июня

Группа F

24) 17:00. Грузия – Чехия (Штутгарт)

23) 20:00. Турция – Португалия (Дортмунд)

Группа Е

22) 23:00. Бельгия – Румыния (Кёльн)

III тур

23 июня

Группа А

25) 23:00. Швейцария – Германия (Франкфурт)

26) 23:00. Шотландия – Венгрия (Штутгарт)

24 июня

Группа B

27) 23:00. Албания – Испания (Дюссельдорф)

28) 23:00. Хорватия - Италия (Лейпциг)

25 июня

Группа D

31) 20:00. Нидерланды - Австрия (Берлин)

32) 20:00. Франция – Польша (Дортмунд)

Группа С

29) 23:00. Англия – Словения (Кёльн)

30) 23:00. Дания – Сербия (Мюнхен)

26 июня

Группа Е

33) 20:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)

34) 20:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Группа F

35) 23:00. Грузия – Португалия (Гельзенкирхен)

36) 23:00. Чехия – Турция (Гамбург)

1/8 финала

29 июня

38) 20:00. А2 – B2 (Берлин)

37) 23:00. А1 – С2 (Дортмунд)

30 июня

40) 20:00. C1 – D/E/F3 (Гельзенкирхен)

39) 23:00. B1 - A/D/E/F3 (Кёльн)

1 июля

42) 20:00. D2 – E2 (Дюссельдорф)

41) 23:00. F1 – A/B/C3 (Франкфурт)

2 июля

43) 20:00. E1 – A/B/C/D3 (Мюнхен)

44) 23:00. D1 – F2 (Лейпциг)

1/4 финала

5 июля

45) 20:00. Победитель матча 39 - Победитель матча 37 (Штутгарт)

46) 23:00. Победитель матча 41 - Победитель матча 42 (Гамбург)

6 июля

47) 23:00. Победитель матча 43 - Победитель матча 44 (Берлин)

48) 20:00. Победитель матча 40 - Победитель матча 38 (Дюссельдорф)

Полуфинал

9 июля

49) 23:00. Победитель матча 45 - Победитель матча 46 (Мюнхен)

10 июля

50) 23:00. Победитель матча 47 - Победитель матча 48 (Дортмунд)

Финал

14 июля

51. 23:00: Победитель матча 49 – Победитель матча 50 (Берлин)

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