Начало футбольного праздника в Германии - КАЛЕНДАРЬ

Завтра начнется большой футбольный праздник в Европе.
Как сообщает İdman.biz, 24 сильнейшие команды «Старого континента» сразятся на 17-м чемпионате Европы, который пройдет в Германии.
Матчи ЕВРО-2024, который продлится до 14 июля, пройдут на 10 стадионах в 10 городах. Участники начнут соревнования с группового этапа. За выход в 1/8 финала поборются 24 команды в 6 группах.
В чемпионате, куда сборная Азербайджана не прошла, также примет участие братская сборная Турции. Турция постарается пройти как можно дальше, хотя и не входит в число фаворитов.
Действующий чемпион Италия и финалист сборной Англия вновь вошли в число сильнейших претендентов на титул. В число фаворитов входят Франция, Испания и Германия. Бельгию, Португалию и Хорватию также нельзя списывать со счетов.
Две команды впервые примут участие в финале. Это сборные Сербии и Грузии. Обе команды впервые вышли в финальную часть ЕВРО.
Календарь ЕВРО-2024
Групповой этап
I тур
14 июня
Группа А
1) 23:00. Германия – Шотландия (Мюнхен)
15 июня
Группа А
2) 17:00. Венгрия – Швейцария (Кёльн)
Группа B
3) 20:00. Испания – Хорватия (Берлин)
4) 23:00. Италия – Албания (Дортмунд)
16 июня
Группа D
7) 17:00. Польша – Нидерланды (Гамбург)
Группа С
6) 20:00. Словения – Дания (Штутгарт)
5) 23:00. Сербия – Англия (Гельзенкирхен)
17 июня
Группа Е
10) 17:00. Румыния – Украина (Мюнхен)
9) 20:00. Бельгия – Словакия (Франкфурт)
Группа D
8) 23:00. Австрия – Франция (Дюссельдорф)
18 июня
Группа F
11) 20:00. Турция – Грузия (Дортмунд)
12) 23:00. Португалия – Чехия (Лейпциг)
II тур
19 июня
Группа B
15) 17:00. Хорватия – Албания (Гамбург)
Группа А
14) 20:00. Германия – Венгрия (Штутгарт)
13) 23:00. Шотландия – Швейцария (Кёльн)
20 июня
Группа С
18) 17:00. Словения – Сербия (Мюнхен)
17) 20:00. Дания – Англия (Франкфурт)
Группа B
16) 23:00. Испания – Италия (Гельзенкирхен)
21 июня
Группа Е
21) 17:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)
Группа D
19) 20:00. Польша – Австрия (Берлин)
20) 23:00. Нидерланды - Франция (Лейпциг)
22 июня
Группа F
24) 17:00. Грузия – Чехия (Штутгарт)
23) 20:00. Турция – Португалия (Дортмунд)
Группа Е
22) 23:00. Бельгия – Румыния (Кёльн)
III тур
23 июня
Группа А
25) 23:00. Швейцария – Германия (Франкфурт)
26) 23:00. Шотландия – Венгрия (Штутгарт)
24 июня
Группа B
27) 23:00. Албания – Испания (Дюссельдорф)
28) 23:00. Хорватия - Италия (Лейпциг)
25 июня
Группа D
31) 20:00. Нидерланды - Австрия (Берлин)
32) 20:00. Франция – Польша (Дортмунд)
Группа С
29) 23:00. Англия – Словения (Кёльн)
30) 23:00. Дания – Сербия (Мюнхен)
26 июня
Группа Е
33) 20:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)
34) 20:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
Группа F
35) 23:00. Грузия – Португалия (Гельзенкирхен)
36) 23:00. Чехия – Турция (Гамбург)
1/8 финала
29 июня
38) 20:00. А2 – B2 (Берлин)
37) 23:00. А1 – С2 (Дортмунд)
30 июня
40) 20:00. C1 – D/E/F3 (Гельзенкирхен)
39) 23:00. B1 - A/D/E/F3 (Кёльн)
1 июля
42) 20:00. D2 – E2 (Дюссельдорф)
41) 23:00. F1 – A/B/C3 (Франкфурт)
2 июля
43) 20:00. E1 – A/B/C/D3 (Мюнхен)
44) 23:00. D1 – F2 (Лейпциг)
1/4 финала
5 июля
45) 20:00. Победитель матча 39 - Победитель матча 37 (Штутгарт)
46) 23:00. Победитель матча 41 - Победитель матча 42 (Гамбург)
6 июля
47) 23:00. Победитель матча 43 - Победитель матча 44 (Берлин)
48) 20:00. Победитель матча 40 - Победитель матча 38 (Дюссельдорф)
Полуфинал
9 июля
49) 23:00. Победитель матча 45 - Победитель матча 46 (Мюнхен)
10 июля
50) 23:00. Победитель матча 47 - Победитель матча 48 (Дортмунд)
Финал
14 июля
51. 23:00: Победитель матча 49 – Победитель матча 50 (Берлин)
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