Определилось расписание Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет 8-11 декабря в Габале.

Как сообщает İdman.biz, 7 декабря участники турнира и представители Оргкомитета посетят могилу азербайджанского гроссмейстера, а затем отправятся в Габалу.

8 декабря на 13:00 намечено торжественное открытие соревнования, которое состоится в Конгресс-Центре Гейдара Алиева. Затем пройдут три тура в рапид. Партии в рапид будут продолжаться в последующие два дня – 9 и 10 декабря (по три тура ежедневно).

А 11 декабря состоятся встречи в блиц. Каждый шахматист проведет 18 партий с переменой цвета.

Отметим, что в турнире выступят Сантош Видит Гуджарати, Арджун Эригаиси (оба Индия), Рихард Раппорт (Румыния), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Ниджат Абасов, Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Ниджат Закиев

İdman.biz