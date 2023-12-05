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Шахрияр Мамедъяров - в первой двадцатке универсального рейтинга

Шахматы
Новости
5 Декабря 2023 10:33
Шахрияр Мамедъяров - в первой двадцатке универсального рейтинга

Шахматный клуб Сент-Луиса обнародовал традиционный универсальный рейтинг на начало декабря.

Как сообщает İdman.biz, в единой табели о рангах учитывается выступление шахматистов в соревнованиях с различным контролем времени – в классику, рапид или блиц. Наиболее высокие позиции среди наших гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова (2742), идущего на 19-м месте.
Теймур Раджабов (2689) обосновался на 42-й позиции, а Рауф Мамедов (2680) – 59-й. В Топ-100 находится и Ниджат Абасов (2662), обосновавшийся на 88-м месте.

Лидерство удерживает Магнус Карлсен (2840), следом идут Хикару Накамура и Фабиано Каруана с одинаковым показателем 2795.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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