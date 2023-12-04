Видит будет рейтинг-фаворитом Мемориала Гашимова

Видит Сантош Гуджарати будет рейтинг-фаворитом Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет 8-11 декабря в Габале.

Как сообщает İdman.biz, в обновленном рейтинге ФИДЕ индийский гроссмейстер занимает 15-е место и возглавляет список участников соревнования. Вторым по рейтингу будет румын Рихард Раппорт.

В турнире также примут участие Арджун Эригаиси (Индия), Йорден Ван Форест (Нидерланды), Борис Гельфанд (Израиль), а хозяева доски будут представлены Теймуром Раджабовым, Шахрияром Мамедъяровым, Ниджатом Абасовым, Рауфом Мамедовым и Айдыном Сулейманлы.

Мемориал Гашимова пройдет в формате рапида и блица.

Ниджат Закиев

İdman.biz