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15 азербайджанских шахматистов сыграют на ЧМ по рапиду и блицу

Шахматы
Новости
4 Декабря 2023 12:03
15 азербайджанских шахматистов сыграют на ЧМ по рапиду и блицу

15 азербайджанских шахматистов примут участие на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде.

Как сообщает İdman.biz, в Узбекистан отправятся Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Кянан Гараев, Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Туркан Мамедъярова и Хаяла Абдулла.

Отметим, что некоторые шахматисты завоевали право поехать на ЧМ по итогам чемпионата страны по рапиду и блицу, который носил статус отборочного.

Общий призовой фонд мундиаля равен миллиону долларов.

İdman.biz

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