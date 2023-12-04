Мамедъяров и Карлсен сыграют на ЧМ с призовым фондом 1 миллион долларов

Одна неделя остается до завершения дедлайна регистрации на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-30 декабря в Самарканде.

Как сообщает İdman.biz, сайт Международной федерации шахмат объявил о том, что одним из его участников станет азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров. Список возглавляет Магнус Карлсен, который является действующим обладателем титула в обоих видах быстрых шахмат.

Среди других шахматистов ФИДЕ выделяет Доммараджу Гукеша (Индия), Яна-Кшиштофа Дуду (Польша), Ю Янгъи (Китай). Винсента Кеймера (Германия), Максима Вашье-Лаграва (Франция) и Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан).

Первым номером в женской секции является Ю Венчжунь.

Общий призовой фонд ЧМ составил 1 миллион долларов, из которых 700 тысяч выделено на открытый турнир, а 300 тысяч – на женский.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz