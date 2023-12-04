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Эльтадж Сафарли стал вторым на турнире в Швейцарии

Шахматы
Новости
4 Декабря 2023 09:12
Эльтадж Сафарли стал вторым на турнире в Швейцарии

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли занял второе место на турнире по рапиду, прошедшем в Юре (Швейцария).

Как сообщает İdman.biz, по итогам семи туров он набрал 6 очков, причем, с таким же результатом соревнование завершили еще три участника. Эльтадж стал по вторым в силу дополнительных коэффициентов, хотя перед последним туром шел в лидерах на пару с украинцем Константином Барсуком. В заключительный день они сыграли между собой вничью.

Всего на турнире приняли участие 103 шахматиста из Индии, США, Франции и других стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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