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Азербайджанские шахматисты преследуют лидеров в Исландии

Шахматы
Новости
14 Апреля 2025 00:50
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Азербайджанские шахматисты преследуют лидеров в Исландии

Азербайджанские гроссмейстеры Магомед Мурадлы и Эльтадж Сафарли продолжают борьбу за лидерство на турнире Reykjavik Open в Исландии.

Как передает İdman.biz, после блестящего старта, когда Мурадлы одержал пять побед подряд, в шестом туре он потерпел поражение от иранца Пархама Махсудлу. В активе Мурадлы — 5 очков, и он занимает третье место.

Столько же очков имеет и другой азербайджанский гроссмейстер — Эльтадж Сафарли, который идет девятым. На его счету четыре победы и две ничьи.

Лидируют в турнире Пархам Махсудлу (Иран) и легендарный украинский шахматист Василий Иванчук — у обоих по 5,5 очков.

İdman.biz

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