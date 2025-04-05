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Говхар Бейдуллаева вернулась в топ-10 чемпионата Европы

Шахматы
Новости
5 Апреля 2025 23:23
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Говхар Бейдуллаева вернулась в топ-10 чемпионата Европы

Азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева вновь вошла в десятку сильнейших на индивидуальном чемпионате Европы, который проходит в Греции.

Как сообщает İdman.biz, после поражения в пятом туре континентального первенства Бейдуллаева смогла реабилитироваться в шестом, одержав победу черными фигурами над Лаурой Унук (Словения). В результате она набрала 4,5 очка и замкнула первую десятку турнирной таблицы.

Неплохо выступает и Гюльнар Мамедова, которая с четырьмя очками занимает 15-е место. В шестом туре она сыграла вничью с Нино Батсиашвили (Грузия). При этом Мамедова остается единственной представительницей Азербайджана на турнире, которая пока не потерпела ни одного поражения.

Сабина Ибрагимова с 3,5 очками располагается на 47-й строчке. По три очка набрали Ульвия Фаталиева, Аян Аллахвердиева и Нармин Абдинова, которые занимают 64-е, 63-е и 72-е места соответственно.

Единоличным лидером чемпионата Европы после шести туров является Анастасия Киртадзе (Грузия), в активе которой 5,5 очка.

İdman.biz

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