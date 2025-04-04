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Говхар Бейдуллаева выбыла из первой десятки ЧЕ

Шахматы
Новости
4 Апреля 2025 22:21
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Говхар Бейдуллаева выбыла из первой десятки ЧЕ

Азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева потерпела первое поражение на индивидуальном чемпионате Европы в Греции и выбыла из первой десятки.

Как передает İdman.biz, в рамках пятого тура Бейдуллаева белыми фигурами уступила Александре Мальтсевской (Польша). В результате наша шахматистка с 3,5 очками опустилась на 17-е место.

С ней по соседству, на 18-м месте, находится другая азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова, в активе которой также 3,5 очка. В отчетном туре она сыграла вничью со Ставрулой Цолакиду (Греция).

По три очка среди представительниц Азербайджана набрали Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева, которые располагаются на 50-м и 41-м местах соответственно.

В группе лидеров континентального первенства находятся Анастасия Киртадзе (Грузия), Маи Нарва (Эстония), Белла Хотенашвили (Грузия) и Александра Мальтсевская (Польша).

İdman.biz

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