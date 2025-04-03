Азербайджанская шахматистка вновь победила на ЧЕ

Азербайджанская шахматистка Говхар Бейдуллаева отпраздновала третью победу на чемпионате Европы на Родосе (Греция) и продолжает входить в первую десятку.

Как передает İdman.biz, Бейдуллаева в четвертом туре одержала победу черными фигурами над итальянкой Мариной Брунелло. В активе шахматистки 3,5 очка, и она сохранила за собой шестое место, которое занимала накануне.

Бейдуллаева находится в группе преследовательниц, отставая от лидера Элины Роберс (Нидерланды) на полочка.

Также победу в отчетном туре одержала Гюльнар Мамедова, выигравшая у Кату Карашони (Венгрия). В активе Мамедовой три очка, и она располагается на 16-м месте. Сабина Ибрагимова набрала 2,5 очка и занимает 38-е место. Остальные азербайджанские шахматистки выступают хуже.

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