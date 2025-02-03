Тай-бреки определили участников 1/8 финала

Сегодня в чемпионате Азербайджана по шахматам среди мужчин прошли тай-бреки.

Как передает İdman.biz, три пары участников определяли сильнейших в быстрых шахматах.

Ниджат Мамедов обыграл Сулеймана Сулейманлы, Азер Мирзоев уступил Вугару Расулову, а Намик Гулиев переиграл Рахима Гасымова.

Победители завоюют путевку в 1/8 финала.

Отметим, что чемпионат проходит по олимпийской системе. В следующий круг ранее прошли Эльтадж Сафарли, Мохаммед Мурадлы, Вугар Асадли, Ахмед Ахмедзаде, Мисратдин Искендеров, Риад Самедов и Фарид Аббасов.

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