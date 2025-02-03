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Магомед Мурадлы: "Это сильнейший чемпионат в шахматной истории Азербайджана"

Шахматы
Новости
3 Февраля 2025 17:35
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Магомед Мурадлы: "Это сильнейший чемпионат в шахматной истории Азербайджана"

«Я впервые играю по этой системе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы.

21-летний гроссмейстер рассказал пресс-службе Федерации шахмат, что знает своего соперника Умида Асланова с детства:

"Я думаю, что он тоже боролся очень хорошо. Несмотря на то, что он сделал все возможное, разница в опыте говорила сама за себя. Я получил преимущество в дебютной части обеих партий и одержал уверенные победы".

Мурадлы сказал, что трудно давать прогнозы относительно соревнований:

"Если я правильно помню, то никогда не встречался с Рауфом Мамедовым и Шахрияром Мамедъяровым в классической игре. Если я с ними встречусь, думаю, мне это будет очень интересно. Глядя на последние результаты Айдына Сулейманлы, можно предположить, что он находится в хорошей форме. Я думаю, у него все будет хорошо. Однако очень сложно предсказать, кто является фаворитом и кто выйдет в финал. Потому что одна ошибка может положить конец участию в турнире. Это сильнейший чемпионат в шахматной истории Азербайджана. Это радостное событие для всех нас. По моему мнению, каждый из 26 шахматистов, участвующих в турнире, достоин играть здесь".

Отметим, что Магомед Мурадлы, обыгравший в обеих партиях Умида Асланова, вышел в 1/8 финала. Чемпионат продлится до 15 февраля.

İdman.biz

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