Эльтадж Сафарли: "Я не думал, что это будет так сложно"

«Это очень интересный чемпионат».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли, .

33-летний гроссмейстер рассказал пресс-службе Федерации шахмат, что поединок 1/8 финала был непростым:

"В последней игре мне противостоял относительно молодой соперник. Я выиграл со счетом 2:0. Но добиться этого результата было не так-то просто. Честно говоря, я не думал, что это будет так сложно. Соперник играл неплохо. Результат первой партии приближался к ничьей. Но в конце концов я победил. Волнения больше нет. Думаю, что в этом году чемпионат будет сложным, потому что играют все. Играть по системе на выбывание сложнее, так как в любой момент могут возникнуть неожиданности".

Сафарли также назвал фаворита турнира:

"Это Шахрияр Мамедъяров. И согласно рейтингу он является фаворитом. Необходимо пройти этап. Если не получится, то это нормально, так как соперники не слабые. На мой взгляд, это самый сильный чемпионат Азербайджана в истории. Кто сильнее, тот и победит".

Отметим, что Эльтадж Сафарли, победивший в обоих партиях Пашама Ализаде, вышел в следующий раунд. Чемпионат продлится до 15 февраля.

İdman.biz