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Айдын Сулейманлы: "Иногда единственное, что мешает твоему чемпионству, - это удача"

Шахматы
Новости
3 Февраля 2025 10:49
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Айдын Сулейманлы: "Иногда единственное, что мешает твоему чемпионству, - это удача"

«Я не ожидал, что все произойдет именно так».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы.

Он оценил свое выступление на турнире «Tata Steel Chess», проходившем в Вейк-ан-Зее, Нидерланды:

"Я участвовал в в финальном раунде «Challengers» легендарного турнира Вейк-ан-Зее и занял второе место по дополнительным показателям. Если бы мне перед турниром сказали, что я не стану чемпионом с результатом 9,5 очка в 13 турах, я бы, наверное, не поверил. Но в некоторых случаях единственное, что мешает твоему чемпионству, - это удача. Думаю, у меня тоже так. Хоть это и тяжело, но это не обескураживает меня, а наоборот, побуждает смотреть в будущее с еще большей надеждой".

Отметим, что 19-летний Сулейманлы одержал семь побед, сыграл вничью пять раз и потерпел лишь одно поражение в турнире.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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