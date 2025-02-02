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Лидер Вейк-ан-Зее поедет на чемпионат Европы

Шахматы
Новости
2 Февраля 2025 10:45
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Лидер Вейк-ан-Зее поедет на чемпионат Европы

Азербайджанские шахматисты продолжают заявляться на чемпионат Европы, который пройдет 15-26 марта в Эфори-Норд (Румыния).

Как передает İdman.biz, в нем примут участие Айдын Сулейманлы, выступающий сейчас на турнире в Вейк-ан-Зее, а также Магомед Мурадлы.

На ЧЕ также рассчитывают выступить Риад Самедов, Вугар Манафов, Широглан Талыбов, Хаган Ахмед, Эльмар Атакишиев, Шаин Велиев, Сулейман Сулейманлы и Умид Асланов.

Ожидается, что остальные шахматисты отправят заявки чуть позже.

На данный момент количество участников ЧЕ равно 271 шахматисту.

Рейтинг-фаворитом является Богдан-Даниэль Дьяк (Румыния).

İdman.biz

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