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Ниджат Абасов: "Этот чемпионат по уровню организации находится на одном уровне с Кубком мира"

Шахматы
Новости
1 Февраля 2025 14:34
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Ниджат Абасов: "Этот чемпионат по уровню организации находится на одном уровне с Кубком мира"

«Я регулярно принимал участие в чемпионатах Азербайджана, за исключением последних двух соревнований».

Об этом İdman.biz заявил азербайджанский шахматист Ниджат Абасов.

Он оценил свои шансы в чемпионате страны, который стартовал накануне. 30-летний гроссмейстер отметил, что это соревнование имеет большое значение по многим причинам:

"Чемпионат Азербайджана проводится в таком составе впервые. Здесь собрались все ведущие шахматисты, и это также является мотивацией для молодежи. Соревнование организовано на высоком уровне. Я бы сказал, что этот чемпионат по уровню организации находится на одном уровне с Кубком мира".

Абасов также рассказал о своих планах на будущее:

"Поворотным моментом в моей карьере стал выход в Турнир претендентов на Кубке мира 2023 года. К сожалению, прошлогодние успехи не получили дальнейшего развития по ряду причин. В большинстве соревнований, в которых я принимал участие, мои результаты были невысокими. Но это для меня дополнительный стимул хорошо выступить на первых соревнованиях. Надеюсь, мне удастся вернуть свои прошлые результаты".

Отметим, что чемпионат продлится до 15 февраля. Чемпионат среди мужчин пройдет по олимпийской системе с участием 26 шахматистов. В женском турнире примут участие 16 шахматисток.

Общий призовой фонд соревнований составляет 90 тысяч манатов: 60 тысяч для шахматистов и 30 тысяч - для шахматисток.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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