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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Шахматы
Новости
31 Января 2025 19:20
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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

В бакинском бизнес-центре «Landmark» состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие началось с исполнения национального гимна.

Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за Родину, а также Гасыма Гашимова, внесшего большой вклад в азербайджанские шахматы.

Выступая на мероприятии, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов рассказал о важности турнира. Он сказал, что этот чемпионат во многом отличается от других:

"В истории азербайджанских шахмат были разные периоды. Однако это первый случай, когда сильнейшие шахматисты страны собрались в одном чемпионате. По нашим подсчетам, это 80-й чемпионат Азербайджана среди мужчин и 75-й среди женщин. Мы хотим, чтобы чемпионат был прозрачным и свободным от негативных ситуаций. В принятом нами в прошлом году документе, касающемся этических принципов, мы отметили, что шахматисты, не участвующие в чемпионатах Азербайджана, не смогут воспользоваться поддержкой, оказываемой федерацией. Отрадно, что этот момент повлиял на решение наших шахматистов. Сегодня здесь можно увидеть и шахматистов, живущих за пределами страны".

Позже был показан видеоролик, рассказывающий о заботе общенационального лидера Гейдара Алиева о шахматах.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов в своем выступлении подчеркнул заботу главы государства о спорте:

"Сегодня в Азербайджане спорту уделяется особое внимание. Что касается шахмат, то в последнее время этот вид спорта стал очень популярен в нашей стране. Шахматные школы можно увидеть практически в каждом районе Баку. Верю, что мы продолжим показывать хорошие результаты в шахматах. Потому что наша федерация работает очень хорошо. Глядя на сегодняшнюю организацию, мы видим, насколько вырос уровень чемпионата. Я думаю, что нас ждет очень интересный чемпионат".

Затем состоялась церемония жеребьевки.

Отметим, что чемпионат продлится до 15 февраля. Мужской чемпионат будет организован с участием 26 спортсменов по олимпийской системе. В женском турнире примут участие 16 шахматисток.

Общий призовой фонд турнира составляет 90 тысяч манатов.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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