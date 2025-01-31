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Сулейманлы против Вайшали в Вейк-ан-Зее

Шахматы
Новости
31 Января 2025 09:00
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Сулейманлы против Вайшали в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) после дня отдыха возобновляется турнир «Tata Steel Chess».

Как передает İdman.biz, азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы в 11-м туре сыграет с Вайшали Рамешбабу (Индия).

Сулейманлы уверенно выступает, одержав четыре победы. Он набрал 6,5 очка и по дополнительным показателям опережает хозяина доски Бенджамина Бока. А участница турнира претендентов Вайшали, являющаяся сестрой Рамешбабу Праггнанандхи, идет девятой, имея пять баллов.

Лидирует Таи Нгуен (Чехия), имеющий в активе 7,5 очка.

İdman.biz

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