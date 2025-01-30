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Рауф Мамедов: "Чемпионат страны является самым важным турниром"

Шахматы
Новости
30 Января 2025 16:58
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Рауф Мамедов: "Чемпионат страны является самым важным турниром"

«Наша подготовка к национальному чемпионату продолжается». Моя цель - сыграть хорошо».

Как сообщает İdman.biz, об этом АЗЕРТАДЖ заявил Рауф Мамедов, который примет участие в чемпионате Азербайджана по шахматам.

37-летний гроссмейстер отметил, что организация чемпионата страны с участием всех действующих шахматистов - это замечательная инициатива:

"Радует, что в чемпионате примут участие все известные шахматисты, в том числе Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров. Я хотел бы, чтобы эти турниры проводились и в будущем. Потому что Азербайджан - шахматная страна, которая движется вперед. Если посмотреть на чемпионат США, то можно увидеть, что там соревнуются все самые острые умы с высоким рейтингом ФИДЕ. Всегда интересно, когда играют сильные".

Он выразил свою радость по поводу увеличения призового фонда турнира:

"Надеюсь, в будущем таких случаев будет больше. По моему мнению, особое внимание следует уделить национальному чемпионату, и федерация должна считать его самым необходимым турниром каждый год. Потому что в нашей стране в разные годы проводились такие престижные турниры, как Кубок мира и Гран-при, организованные Федерацией шахмат Азербайджана. Было бы здорово, если бы чемпионат Азербайджана был организован на том же уровне, что и эти соревнования".

Опытный шахматист также рассказал о следующих соревнованиях, в которых он примет участие после чемпионата Азербайджана:

"В этом году нас ждет много турниров. Но самым важным из них является чемпионат мира, который пройдет в октябре-ноябре. До этого мы примем участие в личном и командном чемпионате Европы. Наша команда уже несколько лет не может завоевать золотую медаль. Мы постараемся попасть в число призеров в этом году".

Отметим, что чемпионат Азербайджана пройдет с 31 января по 15 февраля. Общий призовой фонд чемпионата по шахматам среди мужчин составляет 60 000 манатов, среди женщин - 30 000.

İdman.biz

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