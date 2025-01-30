Сулейманлы сыграет с участницей турнира претендентов

Индийская шахматистка Расешбабу Вайшали станет соперницей азербайджанского гроссмейстера Айдына Сулейманлы в очередном туре турнира «Tata Steel Chess» в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Как передает İdman.biz, они встретятся в партии 11 тура, которая состоится 31 января. А сегодня на турнире день отдыха.

Сулейманлы уверенно выступает, одержав четыре победы. Он набрал 6,5 очка и по дополнительным показателям опережает хозяина доски Бенджамина Бока. А участница турнира претендентов Вайшали, являющаяся сестрой Рамешбабу Праггнанандхи, идет девятой, имея пять баллов.

Лидирует Таи Нгуен, имеющий в активе 7,5 очка.

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