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Мамедъяров - 17-й в рейтинге по рапиду, Раджабов идет 33-м

Шахматы
Новости
1 Декабря 2024 11:24
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Мамедъяров - 17-й в рейтинге по рапиду, Раджабов идет 33-м

Международная Федерация шахмат вслед за классическим рейтингом опубликовала табель о рангах по рапиду и блицу на 1 декабря.

Как сообщает İdman.biz, в рапиде наилучшие показатели из азербайджанских гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова. Он обосновался на 17-м месте (2711), тогда как Теймур Раджабов (2670) идет 33-м.

Лидирует в рапиде Магнус Карлсен (Норвегия, 2838), далее следуют Динг Лирен (Китай, 2776) и Фабиано Каруана (США, 2766).

В то же время в блице Мамедъяров находится на 24-м месте (2705). Раджабов обосновался на 45-й позиции (2663). В первой сотке еще двое наших шахматистов: Эльтадж Сафарли (2644) находится на 61-й строчке, а Рауф Мамедов - на 70-й строчке (2629).

Лидером в блице также является Карлсен (2890), на второй позиции Алиреза Фирузджа (Франция, 2871), а замыкает тройку Хикару Накамура (США, 2860).

İdman.biz

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