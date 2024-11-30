30 Ноября 2024
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Результаты наших шахматистов признаны неудовлетворительными - ФОТО

Шахматы
Новости
30 Ноября 2024 13:51
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Результаты наших шахматистов признаны неудовлетворительными - ФОТО

Состоялось заседание в 2024 году заседание Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана (ФША).

İdman.biz сообщает, что были обсуждены и приняты подготовленные ФША правила этического поведения шахматистов.

До сведения шахматистов будут доведены правила этического поведения, которые будут опубликованы в ближайшее время.

На заседании были обсуждены и одобрены принципы формирования национальных сборных, условия программы поддержки членов сборных и талантливых шахматистов, а также критерии предоставления стипендий.

Был заслушан отчет тренерской комиссии ФША за 2024 год. Председатель тренерской комиссии Анар Аллахвердиев дал подробную информацию о семинарах, организованных для тренеров-преподавателей в 8 различных группах на 3 уровнях в течение года.

Главный тренер юношеской и молодежной сборной Фарид Аббасов рассказал об организованных в течение года соревнованиях, процессе подготовки детей и юношей, ходе занятий в Шахматной академии, действующей при ФША. Результаты чемпионатов мира и Европы среди детей и юношей в 2024 году были признаны федерацией неудовлетворительными, а комиссии поручено подготовить предложения по развитию на следующий год.

В конце были даны установки, связанные с организацией соревнований, которые состоятся в 2025 году.

İdman.biz

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