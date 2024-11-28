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Доммараджу Гукеш: "У меня много поводов для радости"

Шахматы
Новости
28 Ноября 2024 10:11
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Доммараджу Гукеш: "У меня много поводов для радости"

Сегодня в матче за мировую корону между Динг Лиреном (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия) в Сингапуре выходной день.

Как передает İdman.biz, несмотря на то, что после трех партий счет в поединке равный (1,5:1,5), победа Гукеша накануне белым цветом может иметь для большое психологическое значение в последующих встречах.

Все дело в том, что претендент впервые в своей карьере победил Дина в партии с классическим контролем времени.

«Победить - всегда здорово, но это еще и первая победа над таким сильным противником. Кроме того, я победил в матче на первенство мира, это очень важно. У меня много поводов для радости», - подчеркнул Гукеш.

Ведущий на пресс-конференции спросил Дина, как он будет отыгрываться, и длинная пауза перед ответом сказала больше, чем сами слова. «Буду играть по позиции. Если у меня появится шанс, буду стремиться к победе", - сказал чемпион мира.

В пятницу сражение за доской возобновится. Счет снова равен: 1,5:1,5, и теперь Дин постарается использовать белый цвет эффективнее, чем во второй партии.

İdman.biz

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