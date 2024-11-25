Взгляд на противостояние за шахматную корону с исторического ракурса

Сегодня в Сингапуре состоится первая партия матча за мировую шахматную корону между китайцем Дином Лижэнем и индийцем Доммараджу Гукешем. Лидер шахматного рейтинга норвежец Магнус Карлсен, выигравший до сих пор все 5 титульных поединков, заявил, что победит Гукеш.

İdman.biz представляет статью о том, как стартовали титульные поединки и ситуацию с дальнейшей судьбой тех, кто выиграл первые матчи.

Если принять во внимание все официальные битвы за чемпионство до сих пор, до раскола ФИДЕ, то после раскола Профессиональной шахматной ассоциации и ФИДЕ по отдельности, а также после объединения шахматного мира, мы станем свидетелями 60-го поединка за чемпионство в Сингапуре. Правда, ранее в одном из них советский шахматист Анатолий Карпов без боя завоевал титул благодаря тому, что в противостоянии не участвовал американский шахматист Роберт Фишер.

Не будем брать во внимание неофициальные поединки, которые проводились 9 раз, начиная с победы француза Луи Лабурдона в 1834 году, четыре последних из которых закончились победой Вильгельма Стейница, представлявшего Австро-Венгрию, и продолжавшиеся до 1876. Официальные матчи за корону начались в 1886 году с победы того же Стейница над немцем Йоханом Цукертортом, которого он обыграл в неофициальном 8-м поединке 14 лет назад. 3 из всех последующих чемпионских боев прошли в турнирном формате, а остальные - в матчевом. Всего по всем официальным версиям титул чемпиона завоевал 21 шахматист.

Рассмотрим бои матчевого формата.

Первая партия привела к победе одной из сторон 31 раз.

Вильгельм Стейниц выиграл первую партию первого официального титульного матча в мировой истории шахмат. После этого Цукерторт одержал 4 победы подряд, но в итоге Стейниц выиграл 10 партий из 20 и потерпел поражение в 5, став первым шахматистом, завоевавшим этот титул.

После этого победа в первой партии наблюдалась еще 30 раз. Последний удачный старт удался болгарину Веселину Топалову в матче против индийца Вишванатана Ананда.

Всего в 31 таком противостоянии шахматист, выигравший на старте 24 раза, стал чемпионом, а тот, кто удачно стартовал 7 раз, не смог продолжить.

Немец Эммануэль Ласкер выиграл 5 своих матчей, а Анатолий Карпов - все 4. Представитель СССР Михаил Ботвинник 4, Александр Алёхин, выступавший под французским флагом,проиграли в одном из трех успешных стартов.

Вильгельм Стейниц четыре раза стартовал с поражения. Первый чемпион мира, дважды исправившийся после плохого стартового матча с россиянином Михаилом Чигориным, свои два таких стартовых матча с Ласкером завершил поражением.

Эммануэль Ласкер выиграл первые 4 партии подряд у Вильгельма Стейница в 1896 году. В 1907 году Ласкер сделал это в трёх дебютных партиях в матче с американским шахматистом Фрэнком Маршаллом. Еще 3 стартовые победы подряд Михаил Ботвинник одержал в 1958 году в матче против своего соотечественника Смыслова.

Шахматист, одержавший первую победу в одном из последующих туров в противостояниях, начавшихся с ничьи, 18 раз становился чемпионом, и три раза ему не удавалось добиться поставленной цели. В 2018 году в противостоянии норвежца Магнуса Карлсена с американским шахматистом Фабиано Каруаной не было победителя ни в одной из основных партий с классическим временем. Норвежский шахматист выиграл все три тай-брейка в рапиде и сохранил титул.

А теперь подождем и посмотрим, как Лижэн и Гукеш начнут и как продолжат.

Вугар Мамедов

İdman.biz