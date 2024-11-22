ФИДЕ обнародовала имена первых звездных участников чемпионата мира в Нью-Йорке

ФИДЕ объявила имена первых звездных участников чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-31 декабря в Нью-Йорке.

Как передает İdman.biz, свое участие подтвердил лучший гроссмейстер планеты Магнус Карлсен (Норвегия), а также Фабиано Каруана (США), Ян Непомнящий (Россия), Алиреза Фирузджа (Франция) и многие другие известные шахматисты. Прием подачи заявок завершится 1 декабря.

Общий призовой фонд ЧМ будет равен 1,5 миллиону долларов.

Отметим, что в Нью-Йорке сыграют как минимум шесть азербайджанских шахматистов, гарантировавших это право по результатам чемпионата страны по рапиду и блицу. Это Эльтадж Сафарли, Вугар Расулов, Магомед Мурадлы, Гюльнар Мамедова, Зейнаб Мамедъярова и Ханым Баладжаева.

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