Германия вышла в лидеры по участникам Кубка мира

Германия делегировала наибольшее представительство шахматистов на Кубок мира по результатам чемпионата Европы в Петроваце (Черногория).

Как передает İdman.biz, вакансии на соревнование, являющееся отборочным к турниру претендентов, завоевали Фредерик Свейн, выигравший бронзовую награду, а также Александр Донченко и Расмус Свейн, занявшие 16-е и 19-е места соответственно.

Отметим, что путевку на Кубок мира будущего года завоевал и азербайджанский шахматист Рауф Мамедов, завершивший ЧЕ на 16-й строчке.

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