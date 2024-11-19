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Мамедов и Дурарбейли победно завершили чемпионат Европы

Шахматы
Новости
19 Ноября 2024 20:05
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Мамедов и Дурарбейли победно завершили чемпионат Европы

Сегодня в Петроваце (Черногория) завершается чемпионат Европы по шахматам.

Как передает İdman.biz, несмотря на то, что азербайджанские гроссмейстеры потеряли шансы попасть в первую тройку, они продолжают борьбу за вакансии на Кубок мира. Их получат лучшие 20 игроков по итогам ЧЕ.

Перед заключительным туром проходное 18-е место занимает Магомед Мурадлы, набравший 7 очков. Также хорошие шансы оспорить путевку у Эльтаджа Сафарли, уступающего по дополнительным показателям. В Топ-20 имеют шанс попасть также Рауф Мамедов, Айдын Сулейманлы и Васиф Дурарбейли, имеющие в активе 6,5 очка.

Все будет зависеть от партий с участием наших шахматистов в заключительном туре, а также результатов параллельных встреч.

Первыми из наших шахматистов свои партии завершили Сафарли и Сулейманлы. Первый сыграл вничью с Никитой Витюговым (Англия), а второй заключил мир с Гигой Гупарадзе (Грузия).
Мамедов обыграл Момчила Петкова (Болгария), а Дурарбейли добился победы над Эмином Оханяном (Армения).

İdman.biz

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