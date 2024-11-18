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Дмитрий Андрейкин: "Динг проиграл белыми Раджабову за 18 ходов"

Шахматы
Новости
18 Ноября 2024 15:06
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Дмитрий Андрейкин: "Динг проиграл белыми Раджабову за 18 ходов"

Российский шахматист Дмитрий Андрейкин, оценивая расклад сил в предстоящем матче за мировую корону между Динг Лиреном и Доммараджу Гукешом, вспомнил поражение китайца от Теймура Раджабова в турнире претендентов.

Как передает İdman.biz, Андрейкин, говоря о не лучшей текущей форме действующего обладателя титула, предположил, что ковид повлиял на чемпиона не в лучшую сторону.

«Даже в том цикле с претендентским турниром, матчем с Яном Непомнящим Динг играл совершенно в другую силу, нежели в 18-19-м годах. На том же претендентском турнире была предпоследняя партия. Динг играл белыми против Теймура Раджабова и потерпел поражение буквально за 18 ходов. Или первая партия в матче за корону - тоже белый цвет, тоже разгром. Раньше себе человек такого не позволял. А что произошло именно после выигранного титула, существуют разные версии», - рассказал Андрейкин в интервью «Советскому спорту».

Отметим, что матч за мировую корону между Динг Лиреном и Доммараджу Гукешем пройдет с 20 ноября по 14 декабря в Сингапуре.

İdman.biz

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