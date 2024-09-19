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Айдын Сулейманлы - лидер по набранным очкам на Олимпиаде

Шахматы
Новости
19 Сентября 2024 10:58
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Айдын Сулейманлы - лидер по набранным очкам на Олимпиаде

Айдын Сулейманлы является лидером сборной Азербайджана по набранным очкам на Всемирной Шахматной Олимпиаде в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, гроссмейстер, выступающий на первой доске, на данный момент отыграв семь партий, набрав в них 5 очков. Если же говорить о соотношении «партии - очки», то тут можно отметить эффективность Шахрияра Мамедъярова: 4 балла в пяти проведенных поединках.

У мужской сборной Азербайджана 10 очков после восьми туров и 14-я строчка.

Что касается женской команды, то тут забойщицей остается Говхар Бейдуллаева, имеющая 5 очков в шести партиях.

Набрав 10 очков, сборная идет 19-й на Олимпиаде.

İdman.biz

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