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ФИДЕ определила континентальные квоты для участия в Кубке мира

Шахматы
Новости
12 Сентября 2024 09:43
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ФИДЕ определила континентальные квоты для участия в Кубке мира

ФИДЕ определила континентальные квоты для участия в Кубке мира следующего года.

Как передает İdman.biz, ключевые изменение касается обновленного распределения континентальных вакансий на основе рейтингов 2024 года.
Для Кубка мира среди мужчин количество игроков, которые могут пройти отбор, остается прежним - 206. Но распределение мест изменилось, отражая новые рейтинги и положение по состоянию на январь 2024 года.

У Европы 41 место, у Азии 35, у Америки 21, а у Африки три. Число номинаций, выдвинутых президентом ФИДЕ, увеличилось с трех до четырех.
Для женского Кубка мира распределение континентальных мест было скорректировано на основе обновленных рейтинговых списков. Было внесено небольшое изменение в количество мест: теперь в Европе будет 21 место, а в Азии 20. Кроме того, количество номинаций, выдвигаемых президентом ФИДЕ, увеличилось с одного до двух.

İdman.biz

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