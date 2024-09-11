Олимпийские шансы: Шестой рейтинг Азербайджана, возвращение Китая

Сегодня в Будапеште стартует Всемирная Шахматная Олимпиада.

İdman.biz уже писал о раскладе сил в соревнованиях мужских команд, а сейчас в поле зрения женские сборные. Тем более, что наш коллектив является шестым по рейтингу.

Команда в составе Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой, Ульвией Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой за последние годы стала опытнейшим турнирным бойцом. Серебряные медали чемпионата Европы после двух бронзовых пьедесталов, безусловно, добавили уверенности. И сейчас наша команда, ставшая седьмой в Ченнае, один из претендентов на олимпийскую медаль.

В целом, женская секция Олимпиады, как и мужская, установила рекорд в этом году – 184 команд-участниц по сравнению со 162-мя в Ченнаи в 2022 году. Дебютантами будут Лихтенштейн, Джерси, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Виргинские острова США, Сент-Люсия и Каймановы острова.

Лучшие команды предыдущей Олимпиады - Украина, Грузия и Индия - также входят в число фаворитов в Будапеште. Согласно среднему рейтингу составов, сильнейшими являются Индия (2467), Грузия (2462), Польша (2422), Китай (2416) и Украина (2400).

Состав сборной Индии представляет собой смесь опытных игроков и молодых звезд. В отсутствие Хампи Конеру, которая играла в 2022 году, команду возглавляет Харика Дронавалли, участвующая в своей 10-й Олимпиаде. Харика дебютировала за национальную сборную в 2004 году и с тех пор не пропускала ни одной Олимпиады, играя на первой доске шесть раз. Среди ее товарищей по команде — молодые игроки Вайшали Р., Дивья Дешмукх, Вантика Агравал и опытная Таня Сачдев, которая входит сборную с 2008 года. Индия имеет в активе только одну бронзовую медаль, завоеванную дома в Ченнаи в 2022 году.

Грузия, с другой стороны, является традиционной шахматной державой с девятью медалями в общей сложности (четыре золотые, две серебряные, три бронзовые), последняя из которых — серебро в 2022 году. Однако золотые медали Грузия завоевала в 90-х годах, когда команду все еще возглавляла легендарная Нона Гаприндашвили, а последняя — в 2008 году, когда на одной доске была еще одна легенда, Майя Чибурданидзе. В состав вошли известные имена: Нана Дзагнидзе, Лела Джавахишвили, Нино Бациашвили, Белла Хотенашвили и Саломе Мелия. Для всех них это не первая и даже не вторая Олимпиада.

Задача Украины, как обладателей титула, будет нелегкой. Последние годы ознаменовались сменой поколений в шахматах. Проблемой станет и отсутствие сестер Музычук. Без двух игроков из первой десятки мира будет сложно бороться за первое место, однако команда Юлии Осьмак занимает пятое место в стартовом списке. Состав продолжают Анна Ушенина, Наталия Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова. Китай сделал ставку на новое поколение и привлекает очень молодой состав. Все четыре лучших игрока - Хоу Ифань, Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе - пропускают турнир. Вместо этого страна, которая удерживает олимпийский рекорд по медалям, поднимаясь на пьедестал 14 раз, представляет команду молодых талантов: 21-летняя Чжу Цзиньэр, 14-летняя Лу Мяои, 19-летняя Сун Юйсинь, 29-летняя Го Ци и 27-летняя Ни Шицюнь. Лу Мяои уже имеет рейтинг 2438 и занимает 31-е место в женском рейтинге.

Выступление этой команды определенно привлечет много внимания, и это правильно. После пандемических лет молодые китайские таланты все еще относительно неизвестны и, скорее всего, вызовут сенсацию в Будапеште.

Усиленная Алиной Кашлинской и Александрой Мальцевской, которые сменили федерации, команда Польши стартует с исторически высокого третьего места. Кашлинская доказала свою отличную форму, выйдя из декретного отпуска, выиграв Гран-при ФИДЕ в Тбилиси в августе. Матриарх польских шахмат Моника Сочко была постоянным игроком команды с 1994 года. Оливию Киолбаса показала лучший индивидуальный результат на предыдущей Олимпиаде (9,5/11 с рейтингом производительности 2565), так что сборная может бороться за победу.

На Олимпиаде будут еще игроки, за которыми стоит следить. Например, 9-летняя Бодхана Сиванандан вошла в сборную Англии, а 80-летняя Вим Рани Хамид из Бангладеша является 20-кратной чемпионкой страны и начала играть в шахматы в 34 года.

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