Обсуждена подготовка сборных к шахматной олимпиаде - ФОТО

2 сентября состоялось очередное заседание исполкома Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждалась подготовка мужской и женской сборных Азербайджана к шахматной олимпиаде.

На встрече присутствовали президент Махир Мамедов, первый вице-президент Фаиг Гасанов, генеральный секретарь Илаха Гадимова, члены исполнительного комитета и представители федерации. В своем выступлении Махир Мамедов проинформировал о подготовке мужской и женской национальных сборных к Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште. Было подчеркнуто, что обеим командам созданы необходимые условия для подготовки к престижным соревнованиям в Венгрии. Было отмечено, что в селе Басгал Исмаиллинского района проходит национальный финальный сбор шахматисток.

В ходе встречи была показана презентация мужского и женского чемпионата Азербайджана, который пройдет в 2025 году, а также обсужден календарный план местных турниров, которые пройдут в 2025 году. На заседании секретарю федерации было поручено в кратчайшие сроки утвердить календарный план на следующий год.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Венгрии 10-23 сентября.

İdman.biz