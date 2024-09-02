2 Сентября 2024
RU

Обсуждена подготовка сборных к шахматной олимпиаде - ФОТО

Шахматы
Новости
2 Сентября 2024 18:29
11
Обсуждена подготовка сборных к шахматной олимпиаде - ФОТО

2 сентября состоялось очередное заседание исполкома Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждалась подготовка мужской и женской сборных Азербайджана к шахматной олимпиаде.

На встрече присутствовали президент Махир Мамедов, первый вице-президент Фаиг Гасанов, генеральный секретарь Илаха Гадимова, члены исполнительного комитета и представители федерации. В своем выступлении Махир Мамедов проинформировал о подготовке мужской и женской национальных сборных к Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште. Было подчеркнуто, что обеим командам созданы необходимые условия для подготовки к престижным соревнованиям в Венгрии. Было отмечено, что в селе Басгал Исмаиллинского района проходит национальный финальный сбор шахматисток.

В ходе встречи была показана презентация мужского и женского чемпионата Азербайджана, который пройдет в 2025 году, а также обсужден календарный план местных турниров, которые пройдут в 2025 году. На заседании секретарю федерации было поручено в кратчайшие сроки утвердить календарный план на следующий год.

Отметим, что Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Венгрии 10-23 сентября.

İdman.biz

Новости по теме

Обнародован призовой фонд матча за мировую корону
13:29
Шахматы

Обнародован призовой фонд матча за мировую корону

Матч будет состоять из 14-ти партий
Шахрияр Мамедъяров - 17-й, Гюнай Мамедзаде - 33-я
31 Августа 18:26
Шахматы

Шахрияр Мамедъяров - 17-й, Гюнай Мамедзаде - 33-я

ФИДЕ опубликовала мировой рейтинг шахматистов за сентябрь
Азербайджанские шахматистки в борьбе за медали на ЕВРО
30 Августа 09:21
Шахматы

Азербайджанские шахматистки в борьбе за медали на ЕВРО

В Праге продолжается чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек
Фирузджа выиграл Кубок Синкфилда
29 Августа 10:43
Шахматы

Фирузджа выиграл Кубок Синкфилда

Турнир являлся этапом "Grand Chess Tour" и собрал десять ведущих гроссмейстеров
Азербайджанские шахматистки - в первой тройке на ЕВРО
29 Августа 10:00
Шахматы

Азербайджанские шахматистки - в первой тройке на ЕВРО

В Праге после дня отдыха возобновился чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек
Турнир в поддержку Шахматной Олимпиады
28 Августа 15:38
Шахматы

Турнир в поддержку Шахматной Олимпиады

Параллельно с Всемирной Шахматной Олимпиадой в Будапеште, которая пройдет 11-23 сентября, в столице Венгрии будет проведено еще одно шахматное соревнование

Самое читаемое

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО
31 Августа 00:43
Париж-2024

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО
31 Августа 07:29
Дзюдо

Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
2 гола в 2 матчах - ВИДЕО
30 Августа 21:52
Азербайджанский футбол

2 гола в 2 матчах - ВИДЕО

Сегодня стартовал пятый тур Премьер-лиги Азербайджана
КАЛЕНДАРЬ Лиги Чемпионов
31 Августа 16:55
Мировой футбол

КАЛЕНДАРЬ Лиги Чемпионов

Объявлено полное расписание лигового этапа Лиги чемпионов