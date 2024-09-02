Обнародован призовой фонд матча за мировую корону

Обнародован регламент матча за мировую шахматную корону между Динг Лиреном (Китай) и Доммараджу Гукешем (Индия), который пройдет с 20 ноября по 14 декабря в Сингапуре.

Как сообщает İdman.biz, матч будет состоять из 14-ти партий. Гроссмейстер, первым набравший 7,5 очка, завоет корону.

Общий призовой фонд составил 2,5 миллиона евро. За победу в каждой партии шахматисты получат по 20.000 тысяч. Обладатель титула удостоиться чека на 1,3 миллиона долларов, а вице-чемпион - на 1,2 миллиона.

Согласно регламенту, после каждых трех туров участникам будет представлен выходной день.

Отметим, что Динг Лирен является чемпионом мира, тогда как Гукеш выиграл турнир претендентов и завоевал право выйти на матч.

İdman.biz