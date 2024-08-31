Шахрияр Мамедъяров - 17-й, Гюнай Мамедзаде - 33-я

ФИДЕ опубликовала мировой рейтинг шахматистов за сентябрь.
Как сообщает İdman.biz, Шахрияр Мамедъяров добился лучшего результата среди азербайджанских шахматистов.
Наш гроссмейстер занял 17-е место с 2733 очками. Теймур Раджабов (2700) занял 31 место, Рауф Мамедов (2637) – 100 место.
Норвежец Магнус Карлсен возглавляет таблицу с 2832 очками.
Среди наших представительниц лучшего результата в женской таблице добилась Гюнай Мамедзаде. Она заняла 33-е место с 2433 очками. Говхар Бейдуллаева (2395) заняла 53 место, Ханым Баладжаева (2384) - 62, а Ульвия Фаталиева (2378) - 68.
Возглавила женский рейтинг китаянка Ху Юфань.
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