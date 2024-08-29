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Азербайджанские шахматистки - в первой тройке на ЕВРО

Шахматы
Новости
29 Августа 2024 10:00
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Азербайджанские шахматистки - в первой тройке на ЕВРО

В Праге после дня отдыха возобновился чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек.

Как передает İdman.biz, представительница Азербайджана Лала Гусейнова, выступающая среди сверстниц не старше 14-ти лет, в шестом туре обыграла Эвангелию Сиску (Греция). Она набрала 5,5 очка и идет на третьем месте, на полбалла отставая от лидирующей Марии Кузнецовой (Латвия).

5 очков в активе Мехрибан Ахмедли (U-10), сыгравшей вничью с Агнешкой Слюсарчук (Польша). Наша соотечественница идет второй, уступая полбалла Юфань Чен (Германия).

İdman.biz

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