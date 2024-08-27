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Обнародована программа Шахматной Олимпиады

Шахматы
Новости
27 Августа 2024 13:56
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Обнародована программа Шахматной Олимпиады

Оргкомитет Всемирной Шахматной Олимпиады, который пройдет 10-23 сентября в Будапеште, обнародовал его расписание.

Как сообщает İdman.biz, первый раунд соревнований будет сыгран 11 сентября, а последний - 22 сентября. 10 сентября состоится торжественное открытие, а также встреча капитанов команд.

Предусмотрен один день отдыха (17 сентября). Олимпиада пройдет в спортивном зале BOK - одном из самых современных центров проведения мероприятий в Венгрии, который ежегодно принимает более 120 мероприятий и может вместить до 10 000 человек.

Олимпиада соберет рекордный состав. 193 сборные выступят в открытой секции и 181 команда - в женских соревнованиях.

Два года назад на Олимпиаде в Ченнае играли 188 мужских и 162 женские команды. И организаторы считают, что цифры предстоящего соревнования могут быть выше.

Отметим, что в мужскую сборную Азербайджана вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы, а в женской сыграют Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова.

İdman.biz

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