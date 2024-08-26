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Азербайджанские шахматисты уверенно выступают на ЕВРО

Шахматы
Новости
26 Августа 2024 10:15
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Азербайджанские шахматисты уверенно выступают на ЕВРО

В Праге продолжается чемпионат Европы по шахматам среди детей и юношей.

Как передает İdman.biz, после четырех туров очков не потеряла Мехрибан Ахмедли. Азербайджанская шахматистка, выступающая среди сверстниц до 10-ти лет, в очередной игровой день добилась победы над Барборой Тыкаловой (Чехия). Набрав 4 очка, Ахмедли вошла в группу лидеров и идет второй по дополнительным коэффициентам.

Ряд других наших игроков также обосновался среди лидеров чемпионата. Среди них Ислам Гаджиалиев (U-16) и Широглан Талыбов (U-18), в активе которых по 3,5 балла.

Idman.biz

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