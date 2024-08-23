За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана

20 дней остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады, которая пройдет 11-22 сентября в Будапеште (Венгрия). Она соберет рекордный состав: 193 команды в мужской секции и 181 - в женской. Причем, женская сборная Азербайджана является шестой по среднему рейтингу.

Как передает İdman.biz, Олимпиада проходит раз в два года и интерес к ней неизменно велик. Особенно если брать предыдущий турнир в Ченнае, где победу отпраздновала сборная Узбекистана. В нынешнем стартовом списке узбекские шахматисты имеют пятый рейтинг и их состав, возглавляемый Нодирбеком Абдусатторовым, не изменился.

В статусе главных фаворитов в Будапешт отправятся американцы. Обращает на себя внимание Хикару Накамура, но на второй доске сыграет не менее искушенный в игре Уэсли Со, а на первой заявлен Фабиано Каруана.

При этом, вторая команда Олимпиады уступает США по среднему рейтингу лишь два пункта. Речь о бронзовых призерах Ченная-2022 Индии, которая выставляет звездный состав. Достаточно сказать, что на первой доске заявлен вовсе не участник матча за корону Доммараджу Гукеш, а Арджун Эригаиси. Тогда как финалист Кубка мира в Баку Рамешбабу Праггнанандха сядет за третью доску.

А состав сборной Китая даст, наконец, ответ на вопрос о том, в какой форме находится Динг Лирен. Обладатель короны ушел в тень, продолжительное время не выступал и многие теряются в догадках относительно его перспектив дать бой Гукешу в чемпионском матче. Возможно, что-то проясниться уже в Будапеште, где Динг будет держать вторую доску, а на первой будет Вэй Йи.

В первой шестерке обосновалась Норвегия. Присутствие Магнуса Карлсена автоматически возводит северян в ряд опаснейших соперников, хотя в команде есть и шахматисты с рейтингом не только за 2600, но и 2500.

Что касается сборной Азербайджана, но у нее будет пятнадцатый стартовый номер. По идее, состав, в который вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы, в перспективе способен на многое. И в этом смысле будет интересно посмотреть на стратегию коллектива по ходу Олимпиады, особенно в матчах с крепкими соперниками.

Между тем, у женской сборной шестой средний рейтинг. Команда в составе Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой, Ульвией Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой за последние годы стала опытнейшим турнирным бойцом. Серебряные медали чемпионата Европы после двух бронзовых пьедесталов, безусловно, добавили уверенности. И сейчас наша команда, ставшая седьмой в Ченнае, один из претендентов на олимпийскую медаль.

Таблицу возглавляет Индия, завоевавшая бронзу на домашней Олимпиаде. Также в первой тройке по среднему рейтингу Грузия и Польша, а далее следуют Китай и Украина. Очевидно, что для достижения результата надо будет успешно сыграть против вышеназванных команд, хотя составы и других коллективов будут достаточно сильными. Например, Болгария с Антуанеттой Стефановой и Нургуль Салимовой является только 13-й в стартовом списке.

Соревнование пройдет в 11 туров. Предусмотрен и день отдыха - 17 сентября. Тогда как торжественная церемония открытия Олимпиады пройдет 10 августа.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz