24 Августа 2024
RU

Мирзоев вышел на третье место на турнире в Италии

Шахматы
Новости
22 Августа 2024 09:43
100
Мирзоев вышел на третье место на турнире в Италии

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев продолжает выступление на 3-м фестивале "Прекрасная Италия" в Линьяно-Саббьядоро.

Как передает İdman.biz, в седьмом туре он добился победы над Иланом Шнайдером (Аргентина). Это позволило нашему гроссмейстеру набрать 5 очков и выйти на третье место. Мирзоев на полбалла отстает от лидирующего Артема Омели (Украина). Всего в соревновании принимают участие 52 шахматиста.

Отметим, что в прошлом месяце Мирзоев играл на турнире в Нью-Йорке, заняв 12-е место.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби
15:15
Шахматы

Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился фестиваль "Мастерс" с участием азербайджанских шахматистов
Азер Мирзоев стал третьим на турнире в Италии
10:10
Шахматы

Азер Мирзоев стал третьим на турнире в Италии

Азербайджанский шахматист занял третье место на 3-м фестивале "Прекрасная Италия" в Линьяно-Саббьядоро (Италия)
За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана
23 Августа 14:14
Шахматы

За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана

20 дней остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады, которая пройдет 11-22 сентября в Будапеште (Венгрия)
Итальянская ничья Мирзоева
23 Августа 09:34
Шахматы

Итальянская ничья Мирзоева

Азербайджанский шахматист продолжает выступление на 3-м фестивале "Прекрасная Италия" в Линьяно-Саббьядоро
Хаган Ахмед начал победную серию в Абу-Даби
23 Августа 09:30
Шахматы

Хаган Ахмед начал победную серию в Абу-Даби

Азербайджанский шахматист одержал вторую победу подряд на фестивале в Абу-Даби
Отбор в турнир претендентов начинается
22 Августа 14:16
Шахматы

Отбор в турнир претендентов начинается

Одной из возможностей попасть в кандидаты является рейтинг "FIDE Circuit"

Самое читаемое

Туран и Айхан стали чемпионами мира
21 Августа 20:16
Борьба

Туран и Айхан стали чемпионами мира

В иорданском Аммане продолжается чемпионат мира по борьбе U17
Наша сборная заняла 3-е место
21 Августа 22:47
Борьба

Наша сборная заняла 3-е место

Завершились соревнования по греко-римской борьбе на чемпионате мира U17, проходящем в иорданском Аммане
"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели
21 Августа 22:46
Мировой футбол

"Бавария" слила балласт в "МЮ", топ-сделки "Атлетико", замена для Мбаппе. Трансферы недели

А Марко Ройс нашёл себе новый клуб в МЛС
Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"
21 Августа 18:26
Азербайджанский футбол

Встреча академий "Карабаха" и "Динамо"

На встрече обсуждались структура, философия, стиль игры и принципы академий