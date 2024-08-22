Мирзоев вышел на третье место на турнире в Италии

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев продолжает выступление на 3-м фестивале "Прекрасная Италия" в Линьяно-Саббьядоро.

Как передает İdman.biz, в седьмом туре он добился победы над Иланом Шнайдером (Аргентина). Это позволило нашему гроссмейстеру набрать 5 очков и выйти на третье место. Мирзоев на полбалла отстает от лидирующего Артема Омели (Украина). Всего в соревновании принимают участие 52 шахматиста.

Отметим, что в прошлом месяце Мирзоев играл на турнире в Нью-Йорке, заняв 12-е место.

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